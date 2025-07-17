Пенсионерку, по вине которой сгорел внук, отправили на исправительные работы

В Подмосковье осудили бабушку, оставившую внука с инвалидностью у электрокамина

В Подмосковье вынесли приговор пенсионерке, которая оставила своего тяжелобольного внука у электрокамина. О решении Волоколамского городского суда сообщает mk.ru.

Известно, что потерпевший с рождения имел тяжелое заболевание: не мог говорить, нормально двигаться и самостоятельно принимать пищу, поэтому требовал постоянного ухода. В основном с восьмилетним ребенком оставалась его бабушка, так как мать работала, а отец ушел из семьи.

В день трагедии внук наотрез отказывался есть, и пожилая женщина по неосторожности сломала ему зубы ложкой. Тогда мальчик упал на пол и заплакал от боли. Пенсионерка успокоила внука, уложила на край дивана и ушла из дома, оставив его одного с двумя включенными электрокаминами.

Домой она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вернулась с помощью соседей. К этому моменту ее внук уже отравился угарным газом и обгорел, его нашли лежащим на полу в позе эмбриона спиной к электрическому обогревателю.

Бабушку, которая искренне раскаялась в содеянном, судили за оставление несовершеннолетнего в опасности. В итоге суд назначил ей 1,5 года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.

Ранее восьмилетний мальчик опрокинул на себя кипяток в Петербурге и попал в больницу.