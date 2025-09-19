Работу сети «Суши-энд-Пицца» приостановили из-за нарушений

Деятельность кафе «Суши-энд-Пицца» была приостановлена решением суда в связи с выявленными нарушениями санитарных норм. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда.

«Суд в столице приостановил деятельность кафе «Суши-энд-Пицца» по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Постановлением Бутырского районного суда города Москвы предприятие общественного питания — кафе «Суши-энд-Пицца»... признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решением суда было назначено административное наказание в виде приостановления деятельности кафе на срок 90 суток.

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач рассказала «Газете.Ru», что суши и роллы с сырой рыбой таят в себе не менее серьезные риски, чем шаурма, особенно при нарушении правил приготовления и хранения.

