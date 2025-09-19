На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киевской области местный житель устроил теракт против соседей, использовав гранату

Страна.ua: в Киевской области мужчина подорвал соседей гранатой
Iurii Vlasenko/Shutterstock/FOTODOM

В Морозовке Киевской области местный житель устроил теракт, 56-летняя женщина не выжила и ранен еще один мужчина. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в полиции региона.

«Полицейские разыскали террориста и задержали его. Как выяснилось, этот мужчина раньше имел конфликт с потерпевшим и заранее подготовился к теракту», — говорится в публикации.

По информации собеседника издания, украинец приобрел гранату и хранил у себя дома в Морозовке. Позже мужчина перенес ее и закрепил на дверях мусорного контейнера, который использует пострадавшая семья, о чем ему заранее было известно.

Когда супруги открыли дверцу контейнера, произошел взрыв. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, мужчина также получил травмы.

14 сентября сообщалось, в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге произошел взрыв. В момент взрыва рядом следовал пассажирский поезд Харьков-Перемышль, в результате была повреждена контактная сеть. Сотни пассажиров поезда были эвакуированы в лесополосу. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Зеленского обвинили в планировании терактов.

