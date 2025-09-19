Зеленский впервые назначит военного омбудсмена

Владимир Зеленский сообщил о решении назначить Ольгу Решетилову на новоучрежденную должность военного омбудсмена. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале .

«Я назначу Ольгу Решетилову — человека, которого наши военные хорошо знают, - первым украинским военным омбудсменом», — подчеркнул Зеленский.

Информация о создании института военного омбудсмена на Украине была озвучена еще в декабре 2024 года. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Верховную раду в мае текущего года, в июне был принят в первом чтении, а в сентябре Рада одобрила данный законопроект.

Ранее Ольга Решетилова занимала должность уполномоченного президента Украины по правам военнослужащих. По ее словам, в обязанности омбудсмена будет входить проведение проверок по сообщениям о нарушениях прав военнослужащих. Результатом каждой проверки станет заключение, которое омбудсмен будет направлять высшему командованию.

Командование, в свою очередь, должно будет в течение 10 дней отреагировать на заключение и принять меры по устранению нарушений или привлечению виновных к ответственности. Кроме того, омбудсмен получит право напрямую докладывать о ситуации верховному главнокомандующему.

Ранее Москалькова рассказала, что Киев и Москва работают над возвращением людей «вне политики».