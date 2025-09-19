На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский впервые назначит военного омбудсмена

Зеленский назначит на должность военного омбудсмена Ольгу Решетилову
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Владимир Зеленский сообщил о решении назначить Ольгу Решетилову на новоучрежденную должность военного омбудсмена. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале .

«Я назначу Ольгу Решетилову — человека, которого наши военные хорошо знают, - первым украинским военным омбудсменом», — подчеркнул Зеленский.

Информация о создании института военного омбудсмена на Украине была озвучена еще в декабре 2024 года. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Верховную раду в мае текущего года, в июне был принят в первом чтении, а в сентябре Рада одобрила данный законопроект.

Ранее Ольга Решетилова занимала должность уполномоченного президента Украины по правам военнослужащих. По ее словам, в обязанности омбудсмена будет входить проведение проверок по сообщениям о нарушениях прав военнослужащих. Результатом каждой проверки станет заключение, которое омбудсмен будет направлять высшему командованию.

Командование, в свою очередь, должно будет в течение 10 дней отреагировать на заключение и принять меры по устранению нарушений или привлечению виновных к ответственности. Кроме того, омбудсмен получит право напрямую докладывать о ситуации верховному главнокомандующему.

Ранее Москалькова рассказала, что Киев и Москва работают над возвращением людей «вне политики».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами