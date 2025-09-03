Москалькова рассказала, что Киев и Москва работают над возвращением людей «вне политики»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что работает вместе с омбудсменом Верховной Рады Дмитрием Лубинцом над возвращением граждан России и Украины на Родину «вне политики». Об этом сообщает РИА Новости.

Российский омбудсмен поделилась, что россиян на территории Украины сопровождают представители Международного комитета Красного Креста и ее украинского коллеги Лубинца.

«Мы договорились, что мы вне политики… Должны помогать человеку, помогать семьям, больным раненым», — отметила Москалькова.

3 сентября Москалькова встретилась с российскими и украинскими гражданами, которые 4 сентября воссоединятся со своими близкими в РФ и на Украине. Она добавила, что сотрудники ее аппарата будут сопровождать граждан Украины в Белоруссию, откуда те отправятся домой. В пути украинцы будут обеспечены всем необходимым, включая медикаменты.

Накануне Москалькова говорила, что в Россию вернут пятерых россиян, в настоящее время находящихся на территории Украины.

Ожидается, что 4 сентября в 14:00 мск в Гомельской области Белоруссии состоится встреча семей с близкими. В том числе в ней примут участие представители Минска и Международного комитета Красного Креста.

Ранее омбудсмен рассказала о состоянии жителей Курской области, остающихся на Украине.