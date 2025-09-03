На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москалькова рассказала, что Киев и Москва работают над возвращением людей «вне политики»

Москалькова: омбудсмены РФ и Украины работают над возвращением людей домой
true
true
true
close
Telegram-канал Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что работает вместе с омбудсменом Верховной Рады Дмитрием Лубинцом над возвращением граждан России и Украины на Родину «вне политики». Об этом сообщает РИА Новости.

Российский омбудсмен поделилась, что россиян на территории Украины сопровождают представители Международного комитета Красного Креста и ее украинского коллеги Лубинца.

«Мы договорились, что мы вне политики… Должны помогать человеку, помогать семьям, больным раненым», — отметила Москалькова.

3 сентября Москалькова встретилась с российскими и украинскими гражданами, которые 4 сентября воссоединятся со своими близкими в РФ и на Украине. Она добавила, что сотрудники ее аппарата будут сопровождать граждан Украины в Белоруссию, откуда те отправятся домой. В пути украинцы будут обеспечены всем необходимым, включая медикаменты.

Накануне Москалькова говорила, что в Россию вернут пятерых россиян, в настоящее время находящихся на территории Украины.

Ожидается, что 4 сентября в 14:00 мск в Гомельской области Белоруссии состоится встреча семей с близкими. В том числе в ней примут участие представители Минска и Международного комитета Красного Креста.

Ранее омбудсмен рассказала о состоянии жителей Курской области, остающихся на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами