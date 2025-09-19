Отказ от софта Microsoft стал причиной сбоев в работе судов региона на севере ФРГ

В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, решившей отказаться от программных продуктов Microsoft в пользу open-source решений, произошел коллапс в работе судебной системы. Об этом сообщает Bild.

Регион, стремящийся к цифровой независимости и снижению влияния IT-корпораций, стал первым в Германии, осуществившим подобный переход. Однако, это привело к серьезным сбоям в работе электронной почты, продолжающимся уже несколько недель.

Наиболее критичная ситуация сложилась в судах и прокуратуре. В открытом обращении руководители этих ведомств заявили о невозможности оперативного получения важных документов, включая запросы на прослушивание и данные телефонных баз. Отмечается, что некоторые письма с ходатайствами не доходят до адресатов, что ведет к «утрате информации по серьезным делам».

Дирк Шрёдтер, инициатор перехода и глава местной канцелярии, утверждает, что проблемы вызваны не только программным обеспечением, но и сопротивлением персонала к изменениям.

«Нельзя научиться ездить на велосипеде, просто наблюдая», — сказал он, выступая в парламенте земли.

Шрёдтер подчеркивает, что система продолжает функционировать при условии правильной установки нового почтового клиента. Он предоставил данные, согласно которым 16 сентября государственными учреждениями было отправлено около 300 тысяч электронных писем.

