На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отказ от софта Microsoft стал причиной сбоев в работе судов региона на севере ФРГ

Отказ от продуктов Microsoft в земле Шлезвиг-Гольштейн парализовал работу судов
true
true
true
close
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, решившей отказаться от программных продуктов Microsoft в пользу open-source решений, произошел коллапс в работе судебной системы. Об этом сообщает Bild.

Регион, стремящийся к цифровой независимости и снижению влияния IT-корпораций, стал первым в Германии, осуществившим подобный переход. Однако, это привело к серьезным сбоям в работе электронной почты, продолжающимся уже несколько недель.

Наиболее критичная ситуация сложилась в судах и прокуратуре. В открытом обращении руководители этих ведомств заявили о невозможности оперативного получения важных документов, включая запросы на прослушивание и данные телефонных баз. Отмечается, что некоторые письма с ходатайствами не доходят до адресатов, что ведет к «утрате информации по серьезным делам».

Дирк Шрёдтер, инициатор перехода и глава местной канцелярии, утверждает, что проблемы вызваны не только программным обеспечением, но и сопротивлением персонала к изменениям.

«Нельзя научиться ездить на велосипеде, просто наблюдая», — сказал он, выступая в парламенте земли.

Шрёдтер подчеркивает, что система продолжает функционировать при условии правильной установки нового почтового клиента. Он предоставил данные, согласно которым 16 сентября государственными учреждениями было отправлено около 300 тысяч электронных писем.

Ранее Microsoft зафиксировала повреждение международных кабелей в Красном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами