Девушка чуть не осталась без пальца из-за помолвочного кольца

Жительница Великобритании едва не потеряла палец из-за помолвочного кольца. Об этом сообщает Daily Mail.

Недавно 23-летняя Иона Хадэуэй приняла предложение руки и сердца от своего 20-летнего бойфренда Джейкоба Буглиарелло, с которым встречалась восемь месяцев. Жених пригласил ее в итальянский ресторан и купил помолвочное кольцо, однако оно оказалось слишком маленьким и вызвало сильный отек.

Всего через несколько часов после помолвки Иона отправилась вместе с женихом в отделение неотложной помощи, где медики пытались снять кольцо разными способами.

Сначала они смазали палец специальным средством и привязали бечевку, чтобы сдвинуть кольцо, но это не помогло. В итоге им пришлось распилить кольцо, чтобы спасти палец. Врачи отметили, что если бы пациентка подождала чуть дольше, палец пришлось бы ампутировать из-за длительного отсутствия кровообращения.

Британка надеется, что кольцо удастся починить. Она призналась, что пока не чувствует себя настоящей невестой без него.

