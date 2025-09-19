На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка чуть не осталась без пальца из-за помолвочного кольца

Британке едва не ампутировали палец из-за слишком маленького помолвочного кольца
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Великобритании едва не потеряла палец из-за помолвочного кольца. Об этом сообщает Daily Mail.

Недавно 23-летняя Иона Хадэуэй приняла предложение руки и сердца от своего 20-летнего бойфренда Джейкоба Буглиарелло, с которым встречалась восемь месяцев. Жених пригласил ее в итальянский ресторан и купил помолвочное кольцо, однако оно оказалось слишком маленьким и вызвало сильный отек.

Всего через несколько часов после помолвки Иона отправилась вместе с женихом в отделение неотложной помощи, где медики пытались снять кольцо разными способами.

Сначала они смазали палец специальным средством и привязали бечевку, чтобы сдвинуть кольцо, но это не помогло. В итоге им пришлось распилить кольцо, чтобы спасти палец. Врачи отметили, что если бы пациентка подождала чуть дольше, палец пришлось бы ампутировать из-за длительного отсутствия кровообращения.

Британка надеется, что кольцо удастся починить. Она призналась, что пока не чувствует себя настоящей невестой без него.

Ранее в Лужниках водитель «КамАЗа» остался без пальца из-за обручального кольца.

