Пенсионер пытался расправиться с соседом при помощи арбалета, но сам попал в больницу

В США пенсионер выстрелил в своего соседа из арбалета и сам попал в больницу

В США пенсионер назвал соседа «паразитом» и выстрелил в него из арбалета, передает CBS News.

Инцидент произошел утром 16 сентября в Ки-Ларго, штат Флорида. 61-летний Джордж Генри Бальбони напал на 69-летнего соседа во время очередной ссоры. В какой-то момент Бальбони назвал оппонента «паразитом» и схватился за арбалет. Он попытался выстрелить жертве в голову, но немного промахнулся, и пострадавший получил легкую рану уха. Далее между мужчинами завязалась драка, в ходе которой раненому удалось обезвредить стрелка и ударить его арбалетом.

Бальбони задержали, и он признался, что целился в соседа и был намерен расправиться с ним, а теперь не испытывает угрызений совести по этому поводу. По словам задержанного, закончившаяся стрельбой ссора возникла из-за того, что сосед нашел у него водку в мусоре. После инцидента Бальбони доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, а позже заключили под стражу.

