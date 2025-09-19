На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из детского сада уволили воспитательницу, привязавшую ребенка к стулу одеялом

Daily Mail: в США уволили воспитательницу, которая привязала ребенка к стулу
close
Depositphotos

В США из детского сада уволили воспитательницу, которая привязала ребенка к стулу одеялом, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел во время обеда. По данным отчета Департамента социальных служб, ребенок встал из-за стола и бросал еду на пол. В ответ сотрудница, вместо того чтобы успокоить малыша, усадила его обратно и закрепила одеялом на 22 минуты, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

«Она совершила большую ошибку, нарушив правила. Мы ценим ее прошлый вклад, но безопасность детей не может быть предметом компромисса», — заявил директор дошкольного учреждения.

В электронном письме к родителям руководство подчеркнуло, что, хотя воспитательница проработала в саду более четырех лет и пользовалась доверием семей, ее сотрудницы несовместимы с политикой учреждения.

По информации специалистов, ребенок не плакал и не проявлял признаков стресса, однако подобные методы категорически запрещены. В школе введено дополнительное обучение персонала и пересмотрена политика управления поведением.

Ранее воспитательница в детском саду кормила детей мелатонином и получила условный срок.

