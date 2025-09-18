Воспитательница в детском саду кормила детей мелатонином и получила условный срок

В США суд округа Хиллсборо вынес условный приговор 53-летней работнице детского сада, признавшей себя виновной в том, что она подмешивала мелатонин в пищу воспитанников, пишет Fox News. Судья Эми Мессер приговорила женщину к условному сроку до семи лет лишения свободы.

Суд запретил экс-воспитательнице Салли Дрекманн работать или руководить детскими учреждениями, а также иметь неконтролируемые контакты с детьми младше 18 лет, кроме членов своей семьи. Кроме того, она обязана выплатить компенсацию, пройти 100 часов общественных работ и воздерживаться от контактов с жертвами и их семьями.

О том, что Дрекманн добавляет мелатонин в детям в пищу, стало известно, когда полиция получила сообщение о подозрительных практиках в домашнем детском саду.. К счастью, серьезных последствий для здоровья дошкольников зафиксировано не было, однако полиция подчеркнула, что такие действия представляют серьезную опасность.

Ордера на арест были выданы не только Дрекманн, но и трем ее сотрудницам: 51-летней Трейси Инни, 23-летней Кейтлин Филардо и 23-летней Джессике Фостер. Всем им предъявили обвинения по 10 пунктам в создании угрозы благополучию ребенка. Первоначально Дрекманн вменялись более 30 эпизодов, однако в рамках сделки о признании вины обвинения были смягчены.

Ранее воспитатели детского сада скрыли, что ребенка укусила змея.