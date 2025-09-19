На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СПЧ оценили идею пересмотреть условия по ОМС для безработных

Член СПЧ Брод: пересмотреть условия по ОМС можно для уходящих от налогов граждан
close
Алексей Павлишак/РИА «Новости»

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал предложение мэра Москвы Сергея Собянина пересмотреть условия обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих россиян. По мнению эксперта, такую меру не стоит применять в отношении всех безработных: ограничения должны касаться только тех, кто сознательно не оплачивает налоги.

Брод отметил, что неработающие граждане бывают разные. Кто-то не оформлен официально, но работает, кто-то нетрудоспособен по состоянию здоровья, а кто-то находится в активном поиске работы.

«Есть те же свободные художники, которые не оформлены официально и работают по гражданско-правовым договорам, создавая произведения литературы, живописи, также исправно оплачивая налоги. Я думаю, вопрос ограничения ОМС можно предусмотреть для тех, кто сознательно уходит от выплаты налогов, имея реальный доход», — заключил член СПЧ.

Накануне Собянин на Московском финансовом форуме обратил внимание на cтраховые выплаты для неработающих россиян.

По его словам, столица платит в Федеральный фонд ОМС 180 млрд за тех, кто не работает. Граждане должны делать взносы за пенсионеров, студентов, учащихся и многодетных мам, которые ухаживают за детьми. Однако в стране много тех, кто не трудится и даже не подал заявление о соцподдержке.

Ранее сообщалось, что в Москве изменятся правила записи на прием к врачам.

