В Госдуме поспорили со словами Кадырова о том, что политика — не женское дело

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что политика — не женское дело, опровергаются большим количеством женщин, работающих в верховных органах власти России. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы Сардана Авксентьева, назвав такой тезис «архаичным».

«В нашей стране много успешных примеров женщин-политиков — от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, вице-премьера Татьяны Голиковой, вице-спикеров Госдумы Виктории Абрамченко и Ирины Яровой, федеральных министров и депутатов Госдумы до муниципальных служащих, глав поселковых администраций, депутатов местных органов самоуправления — как правило, у российской региональной политики женское лицо. Карьера каждой из этих женщин опровергает устаревший и архаичный тезис «политика — не женское дело». Уверяю вас, сегодня людям все равно, мужчина или женщина будет помогать им и менять жизнь к лучшему — лишь бы человек работал честно и на совесть», — сказала она.

По словам Авксентьевой, ее родная Якутия так же патриархальна, как и Чечня, однако традиции могут сочетаться с активной политической позицией женщин.

«Профессионализм, эффективность и результативность работы — именно их, а вовсе не гендерную принадлежность или происхождение, я ставлю во главу угла. Я родом из Якутии, которая, как и Чечня, имеет свои традиционные культурные особенности, это патриархальное общество. Однако, исходя из своего жизненного опыта, я утверждаю: в современном мире эти традиции могут вполне успешно сочетаться с активной ролью женщины в общественной и политической жизни. Добавлю, что и с точки зрения эффективности управления это так — многочисленные исследования и практика показывают: разнообразие в командах, включая гендерное, приводит к более взвешенным и эффективным решениям», — отметила она.

Депутат добавила, что с уважением относится к взглядам Кадырова и его дочерей, которые ушли из политики, однако ее жизненный опыт показывает, что важен не пол, а компетентность.

«Позиция Рамзана Кадырова отражает его личные взгляды и специфическую культурно-политическую традицию Чечни. И выбор его дочерей, к которому я отношусь с уважением и пониманием. Мой же жизненный путь доказывает обратное. И, может быть, это еще один маленький аргумент в пользу того, что компетентность, сила воли и искреннее желание служить обществу куда более важны, чем дискуссия, в юбке ли должен быть политик или же в брюках», — заключила она.

19 сентября Кадыров в интервью РИА Новости заявил, что был не против, когда его старшая дочь Айшат Кадырова ушла из правительства республики, потому что «политика — это не совсем женское дело», «особенно в Чечне». Он отметил, что политические посты покинули и две другие дочери.

