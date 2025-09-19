На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минздрав одобрил создание госпитальных школ для тяжелобольных детей

Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах
Российский Минзрав поддержал законопроект о госпитальных школах для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные заведения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимость внесения изменения в 41 статью федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части установления порядка организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, концептуально поддерживается ведомством», – сообщили в министерстве.

Как отмечает Минздрав, введенная мера значительно повысит доступность образовательных услуг для детей, проходящих длительное лечение, и будет способствовать более эффективной организации процесса обучения. При этом в ведомстве подчеркнули, что в эпоху активного развития технологий необходимо четко регулировать условия дистанционного обучения. В числе важнейших аспектов, отмеченных министерством: лицензирование образовательной деятельности в помещениях медицинских учреждений, требования к педагогическому составу, регламенты работы и другие нормативы, обеспечивающие качество и безопасность образования для таких уязвимых групп учащихся.

Как отмечается, депутат ГД Татьяна Буцкая совместно с профильными ведомствами готовит законопроект о госпитальных школах для детей, которые больше 21 дня находятся в больнице. По мере готовности документ будет рассматриваться в нижней палате парламента.

Ранее больного мальчика, которому помог Путин, отправили в Дагестан.

Цивилизация
