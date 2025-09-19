На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Супруги забрали четырех детей у бедных родственников, чтобы насиловать

В Индии супруги забрали детей у бедных родственников, чтобы насиловать
true
true
true
close
Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Индии супруги насиловали четырех сестер, которых забрали из семьи бедных родственников. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в деревне Даундгаон в округе Рахури. Предварительно, четыре сестры в течение трех-четырех лет подвергались изнасилованиям со стороны оперкунов — биологические родители девочек разошлись много лет назад и отправили детей к дальним родственникам в связи с тем, что им было финансово тяжело их содержать.

Полицейская операция по спасению девочек была проведена ночью по наводке неправительственной организации «Снехалая», волонтер которой обратилась в полицию после признания старшей из сестер. Полицейские прибыли на место с исполнительным судьей и свидетелями, после чего забрали у родственников троих девочек в возрасте десяти, 14 и 16 лет, а также одну уже совершеннолетнюю.

После консультации с психологом девочек поместили в приют. Их бывших опекунов арестовали и привлекли к ответственности.

Ранее в Подмосковье из-за находки в машине семью заподозрили в насилии над приемными детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами