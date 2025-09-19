Супруги забрали четырех детей у бедных родственников, чтобы насиловать

В Индии супруги насиловали четырех сестер, которых забрали из семьи бедных родственников. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в деревне Даундгаон в округе Рахури. Предварительно, четыре сестры в течение трех-четырех лет подвергались изнасилованиям со стороны оперкунов — биологические родители девочек разошлись много лет назад и отправили детей к дальним родственникам в связи с тем, что им было финансово тяжело их содержать.

Полицейская операция по спасению девочек была проведена ночью по наводке неправительственной организации «Снехалая», волонтер которой обратилась в полицию после признания старшей из сестер. Полицейские прибыли на место с исполнительным судьей и свидетелями, после чего забрали у родственников троих девочек в возрасте десяти, 14 и 16 лет, а также одну уже совершеннолетнюю.

После консультации с психологом девочек поместили в приют. Их бывших опекунов арестовали и привлекли к ответственности.

Ранее в Подмосковье из-за находки в машине семью заподозрили в насилии над приемными детьми.