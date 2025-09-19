На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я люблю русских врачей»: пациентка оскорбила московского хирурга из-за национальности

В Москве хирург обвинил пациентку в оскорблении по национальному признаку
true
true
true

В Москве врач обвинил свою пациентку в оскорблении по национальному признаку в ходе приема. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на медицинском приеме, когда женщина выразила недовольство национальностью врача. После осмотра и назначения лечения пациентка заявила, что «было бы лучше, если бы врач был русским», а также использовала нецензурную лексику при разговоре с медиком. Хирург зафиксировал диалог на видео.

«Я люблю русских врачей», — заявила пациентка на вопрос хирурга о том, какую роль играет национальность врача.

Кроме того, на вопрос врача о том, почему женщина позволяет себе нецензурную лексику, она ответила, что с русскими материться не будет, а с ним — будет. Также, по ее словам, хирург «как-то не по-русски» все делает.

Врач отказался начинать разбирательства по факту случившегося. При этом хирург отметил, что в случае ее повторного визита откажет в приеме.

Ранее девушка из Калмыкии переехала в Москву и пожаловалась на ксенофобию среди соседей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами