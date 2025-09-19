«Я люблю русских врачей»: пациентка оскорбила московского хирурга из-за национальности

В Москве хирург обвинил пациентку в оскорблении по национальному признаку

В Москве врач обвинил свою пациентку в оскорблении по национальному признаку в ходе приема. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на медицинском приеме, когда женщина выразила недовольство национальностью врача. После осмотра и назначения лечения пациентка заявила, что «было бы лучше, если бы врач был русским», а также использовала нецензурную лексику при разговоре с медиком. Хирург зафиксировал диалог на видео.

«Я люблю русских врачей», — заявила пациентка на вопрос хирурга о том, какую роль играет национальность врача.

Кроме того, на вопрос врача о том, почему женщина позволяет себе нецензурную лексику, она ответила, что с русскими материться не будет, а с ним — будет. Также, по ее словам, хирург «как-то не по-русски» все делает.

Врач отказался начинать разбирательства по факту случившегося. При этом хирург отметил, что в случае ее повторного визита откажет в приеме.

