Счетная палата заявила о дефиците бюджетов регионов в I полугодии

Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за период с января по июнь 2025 года исполнены с дефицитом, составившим в общей сложности 397,8 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты РФ.

В первой половине 2025 года доходы региональных бюджетов составили 11,5 трлн рублей (46,6% от запланированного), а расходы – 11,9 трлн рублей (42,7% от годового объема). В отличие от профицита в 855,9 млрд рублей, зафиксированного в аналогичном периоде 2024 года, в текущем году наблюдается дефицит в размере 397,8 млрд рублей.

По данным Счетной палаты, профицит бюджетов зафиксирован в 19 регионах на общую сумму 340,4 млрд рублей, тогда как в 71 регионе наблюдался дефицит, достигающий 738,2 млрд рублей. Наибольший дефицит отмечен в Кемеровской области (39,8 млрд рублей), Нижегородской области (38,5 млрд рублей), Иркутской области (36,3 млрд рублей), Краснодарском крае (33 млрд рублей) и Челябинской области (30,3 млрд рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы выросли в 54 регионах на 3,3%. Рост доходов консолидированных бюджетов обусловлен увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов на 5,3%, главным образом, за счет увеличения поступлений НДФЛ (на 10,5%), налогов на имущество (на 7,2%), налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения (на 11,9%), и НДПИ (на 32%).

Расходы, в свою очередь, увеличились в 80 регионах (на 15,7%) в основном за счет роста затрат на национальную экономику (на 24,1%), социальную политику (на 22,4%) и образование (на 11,6%).

