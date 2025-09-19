На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Счетная палата заявила о дефиците бюджетов регионов в I полугодии

СП: консолидированные бюджеты регионов в I полугодии исполнены с общим дефицитом
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации за период с января по июнь 2025 года исполнены с дефицитом, составившим в общей сложности 397,8 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Счетной палаты РФ.

В первой половине 2025 года доходы региональных бюджетов составили 11,5 трлн рублей (46,6% от запланированного), а расходы – 11,9 трлн рублей (42,7% от годового объема). В отличие от профицита в 855,9 млрд рублей, зафиксированного в аналогичном периоде 2024 года, в текущем году наблюдается дефицит в размере 397,8 млрд рублей.

По данным Счетной палаты, профицит бюджетов зафиксирован в 19 регионах на общую сумму 340,4 млрд рублей, тогда как в 71 регионе наблюдался дефицит, достигающий 738,2 млрд рублей. Наибольший дефицит отмечен в Кемеровской области (39,8 млрд рублей), Нижегородской области (38,5 млрд рублей), Иркутской области (36,3 млрд рублей), Краснодарском крае (33 млрд рублей) и Челябинской области (30,3 млрд рублей).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы выросли в 54 регионах на 3,3%. Рост доходов консолидированных бюджетов обусловлен увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов на 5,3%, главным образом, за счет увеличения поступлений НДФЛ (на 10,5%), налогов на имущество (на 7,2%), налога, уплачиваемого по упрощенной системе налогообложения (на 11,9%), и НДПИ (на 32%).

Расходы, в свою очередь, увеличились в 80 регионах (на 15,7%) в основном за счет роста затрат на национальную экономику (на 24,1%), социальную политику (на 22,4%) и образование (на 11,6%).

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами