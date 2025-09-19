На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Берлине 10 тысяч человек эвакуировались из-за бомбы времен Второй мировой

Spiegel: в Берлине утилизировали бомбу времен Второй мировой войны
true
true
true
close
Depositphotos

В Берлине нашли две бомбы времен Второй мировой войны. Одну из них готовятся утилизировать, пишет газета Spiegel.

«Опасности больше нет. Бомбу не нужно обезвреживать», — заявил представитель берлинской полиции.

Уточняется, что ее обнаружили во время строительных работ на реке Шпрее недалеко от популярного среди туристов рыбацкого острова. В результате судоходство по реке было прервано. По данным полиции, около десяти тысяч жителей человек были вынуждены покинуть свои дома.

Второй снаряд нашли в районе Митте, пишет Spiegel. Он также не представляет опасности, сообщили власти. Из-за второй операции по обезвреживанию бомбы 12,4 тысяч жителей округа Шпандау также будут вынуждены эвакуироваться.

Место находки на данный момент закрыто и охраняется. Кроме того, оцеплены несколько социальных учреждений.

Ранее бомбу времен Второй мировой войны нашли в Париже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами