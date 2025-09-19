Спонтанный конфликт двух мужчин в переходе московского метро попал на видео

Спонтанный конфликт между двумя прохожими в подземном переходе московского метро закончился разбирательством в правоохранительных органах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, потасовка случилась в подуличном переходе на станции метро «Варшавская». Судя по кадрам, опубликованным ведомством, конфликт случился из-за того, что прохожие не поделили дорогу. На записи видно, как молодой человек с рюкзаком идет вдоль стены перехода. Навстречу ему следует мужчина с пакетами в сопровождении спутницы. Приблизившись друг к другу, мужчины сталкиваются плечами. После этого оба из них оборачиваются и второй с размаху бьет ногой первого по лицу. Затем агрессор, увлекаемый своей спутницей, разворачивается и уходит.

В прокуратуре отметили, что пострадавший получил телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои» УК РФ.

