На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спонтанный конфликт двух мужчин в переходе московского метро попал на видео

Конфликт мужчин в переходе московского метро вылился в драку и попал на видео
true
true
true

Спонтанный конфликт между двумя прохожими в подземном переходе московского метро закончился разбирательством в правоохранительных органах. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, потасовка случилась в подуличном переходе на станции метро «Варшавская». Судя по кадрам, опубликованным ведомством, конфликт случился из-за того, что прохожие не поделили дорогу. На записи видно, как молодой человек с рюкзаком идет вдоль стены перехода. Навстречу ему следует мужчина с пакетами в сопровождении спутницы. Приблизившись друг к другу, мужчины сталкиваются плечами. После этого оба из них оборачиваются и второй с размаху бьет ногой первого по лицу. Затем агрессор, увлекаемый своей спутницей, разворачивается и уходит.

В прокуратуре отметили, что пострадавший получил телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои» УК РФ.

Ранее в московском метро агрессор одним ударом отправил мужчину в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами