Россиянин одним ударом отправил мужчину в реанимацию

В московском метро конфликт между двумя пассажирами закончился госпитализацией одного из них. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел на переходе между станциями «Марксистская» и «Таганская». Между 29-летним и 41-летним мужчиной возник конфликт — на какой почве не уточняется — который перешел в открытое столкновение. В результате младший ударил своего старшего оппонента кулаком по лицу так, что последний упал.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в одно из медучреждений города. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но организм пострадавшего не справился.

Полицейские задержали нападавшего на месте ЧП. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое расследуют следственные органы. Дело находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Петербурге агрессоор сломал женщине нос в метро из-за «восточной внешности».