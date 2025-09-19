В Индии жена облила мужа кипящим маслом, потому что он запрещай ей работать

В Индии жена облила кипящим маслом супруга, запрещавшего ей работать, пишет The Times of India.

Полиция установила, что 30-летняя Дивья Бхарати вылила масло на ноги 41-летнего С. Каннана, с которым у неё давно были разногласия. Мужчина, работающий оператором буровой установки, выступал против того, чтобы жена устраивалась на работу на рисовую мельницу. Между супругами часто происходили ссоры на этой почве.

По данным следствия, после одной из перепалок Каннан лег спать, а его жена, готовившая еду, принесла в комнату сосуд с кипящим маслом и вылила его на обе ноги мужа ниже колен. Каннан закричал от боли, и соседи срочно доставили его в государственную больницу Каттуманнаркойла.

Врачи диагностировали у мужчины ожоги 10-й степени на нижних конечностях. Его состояние оценивается как стабильное.

По жалобе потерпевшего полиция возбудила уголовное дело и арестовала женщину. Расследование продолжается.

Ранее в Китае кот в ресторане упал в кастрюлю с кипящим маслом.