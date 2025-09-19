На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр Новосибирска ответил на претензии Слуцкого к «Хилокскому гетто»

Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о наведении порядка в Хилокском микрорайоне
Правительство Новосибирской области

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что власти города активно наводят порядок в Хилокском микрорайоне, после того как его состояние раскритиковал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Слова градоначальника публикуют «Новосибирские новости».

«В этом году на Хилокском проведено 40 рейдов по пресечению стихийной торговли с изъятием товаров и транспорта. Принудительно снесены около 20 незаконных объектов. Под муниципальные нужды изымают участки, где раньше вели нелегальный бизнес», — перечислил Кудрявцев.

По его словам, совместную работу по наведению порядка в микрорайоне ведут полиция, прокуратура, миграционная служба и другие ведомства. Он также отметил, что уже разработана соответствующая «дорожная карта».

18 сентября Леонид Слуцкий во время встречи президента РФ Владимир Путина с лидерами фракций Госдумы рассказал главе государства, как посетил «Хилокское гетто», где живут мигранты. По его словам, в микрорайоне царят «антисанитария, хамство, аморальное поведение».

Ранее Путин призвал власти не делать вид, что проблем в сфере миграции не существует.

