Двое мужчин оштрафованы за собачью «клинику бесплодия» в сарае

Metro: в Шотландии двоих мужчин оштрафовали за собачью клинику бесплодия в сарае
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Двое мужчин из Шотландии были оштрафованы за управление нелицензированной клиникой по лечению бесплодия собак, которая действовала прямо в сарае в пригороде Эдинбурга, пишет Metro.

Александр Майерс проводил процедуры искусственного оплодотворения, делал анализы крови и чипирование, несмотря на то, что не имел ветеринарного образования и соответствующей лицензии. Все происходило в постройке рядом с домом его друга Пола Робертсона.

Нарушения выявили случайно: полиция Шотландии прибыла по другому делу в соседний дом, но заметила антисанитарию и сообщила о ней в шотландское общество защиты животных (SPCA). Проверка показала ужасающие условия содержания — темные сараи без вентиляции, полные фекалий и мочи, и 32 собаки, у многих из которых были болезни глаз, кожи, дыхательной и мышечной систем.

Особое внимание вызвала французский бульдог по кличке Мисс Пигги, найденная в тяжелом состоянии с ранами на ушах и лице. В суде напарники частично признали свою вину. В итоге Робертсон оштрафован на £270, а Майерс получил 180 часов обязательных работ, штраф £90 и трехлетний запрет на владение собаками.

Зоозащитники выразили разочарование решением суда, отметив, что наказание не отражает масштаба жестокости.

Ранее сообщалось, что на Тайване судят женщину, смывшую в унитаз 10 хомяков.

