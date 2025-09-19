На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россияне тратят в месяц на онлайн-покупки

Сервис Авито выяснил, что россияне тратят на онлайн-покупки 13 тыс. руб в месяц
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (55%) сохраняют приверженность гибридному формату шопинга, совмещая онлайн-покупки с посещением традиционных магазинов. Средние ежемесячные расходы на интернет-площадках составляют 13 338 рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного онлайн-платформами «Авито Реклама» и «Авито Товары». В опросе приняли участие 10 тыс. жителей РФ старше 18 лет.

Выяснилось также, что 22% респондентов полностью перешли на онлайн-шопинг, тогда как 19% продолжают отдавать предпочтение исключительно офлайн-магазинам.

Среди онлайн-платформ доминируют e-commerce площадки, которые предпочитают 79% покупателей. Специализированные интернет-магазины занимают второе место с показателем 19%, а соцсети для шопинга используют лишь 2% опрошенных.

Гендерный анализ показывает существенные различия в потребительском поведении. Одежду и обувь онлайн приобретают 83% женщин против 65% мужчин. В категории товаров для красоты, здоровья и спорта женщины лидируют с показателем 70% против 37%. При этом мужчины чаще покупают бытовую технику и электронику (54% против 39%), а также гаджеты (52% против 30%).

Наиболее популярными товарными категориями остаются одежда и обувь (75%), продукция для красоты, здоровья и спорта (55%), подарки (52%) и бытовая техника (46%). Менее востребованы товары для животных (38%), мебель и товары для дома (32%).

До этого исследование «Авито» показало, что в августе текущего года продажи обогревателей увеличились в два раза, а каминов — на треть по сравнению с июльскими показателями.

Масляные обогреватели заняли лидирующую позицию с долей рынка 16%. Их продажи выросли в три раза, что объясняется доступной ценой (в среднем 1,5 тыс. рублей за б/у модели и 2,8 тыс. рублей за новые), бесшумной работой и эффективностью в поддержании постоянной температуры в жилых и офисных помещениях.

Ранее стало известно, сколько денег россияне тратят на гаджеты для «умного» дома в год.

