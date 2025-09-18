Исследование: продажи обогревателей в России выросли вдвое в августе

В августе текущего года продажи обогревателей увеличились в два раза, а каминов — на треть по сравнению с июльскими показателями. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками онлайн-платформы «Авито». Средние цены при этом снизились на 14%.

К слову, эксперт технической поддержки CHINT в России Николай Авдиенко в интервью газете «Известия» рассказал, как обогревать квартиру, чтобы избежать пожара и высокой нагрузки на электросеть.

Масляные обогреватели заняли лидирующую позицию с долей рынка 16%. Их продажи выросли в три раза, что объясняется доступной ценой (в среднем 1,5 тыс. рублей за б/у модели и 2,8 тыс. рублей за новые), бесшумной работой и эффективностью в поддержании постоянной температуры в жилых и офисных помещениях.

Электрические обогреватели расположились на второй строчке с долей 15% и ростом продаж в 2,5 раза. Их средняя стоимость составляет 3 тыс. рублей для б/у вариантов и 14 тыс. рублей для новых моделей. Популярность обусловлена быстрым нагревом и универсальностью использования.

Газовые обогреватели с рыночной долей 10% демонстрируют рост продаж в 1,5 раза. Средние цены: 4 тыс. рублей за подержанные и 21 тыс. рублей за новые модели. Основная сфера применения — открытые пространства (веранды кафе, дачные участки) и хорошо вентилируемые производственные помещения.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин до этого говорил, что осенью текущего года в России прогнозируется значительный рост спроса на обогреватели, который превысит средние показатели предыдущих лет.

По его словам, в условиях повышенной нагрузки на энергосистему и износа коммунальной инфраструктуры в некоторых регионах сохраняется риск аварий и задержек с началом отопительного сезона. Это побуждает граждан заранее приобретать обогреватели.

