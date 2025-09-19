На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка сжигала на участке мусор и спалила 200 кв. метров

Жительница Ростовской области спалила 200 кв. метров, сжигая мусор на участке
Жительнице города Зверево грозит крупный штраф за неосторожное обращение с огнем: она хотела сжечь мусор на участке, но огонь вышел из-под контроля и охватил 200 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ростовской области.

Инцидент произошел 17 сентября на территории частного дома на улице Мира. Хозяйка владения сжигала на участке мусор, огонь перекинулся на строения и уничтожил летнюю кухню, гараж, баню и хозяйственную постройку.

«Пожар на 200 квадратных метрах ликвидировали 5 огнеборцев МЧС России на двух автоцистернах. Виновница пожара будет привлечена к административной ответственности», — заявили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что размер штрафов за нарушение правил обращения с огнем варьируется от двух до пятисот тысяч рублей.

Ранее в Саратовской области ребенок сжег постройки, играя с зажигалкой.

