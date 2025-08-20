Шестилетний ребенок играл с зажигалкой и спалил частный дом и сарай

В Калининске детская шалость привела к крупному пожару, ребенок играл с огнем и сжег несколько построек. Об этом сообщает МЧС Саратовской области.

Возгорание произошло во дворах домов по улице 30-летия ВЛКСМ. Шестилетний мальчик остался без присмотра взрослых и нашел зажигалку. Ребенок поджег найденные в постройке тряпки, огонь быстро распространился.

В результате пожар полностью уничтожил сарай, частный дом и повредил крышу многоквартирного дома. Пламя тушили девять огнеборцев и две единицы техники.

До этого в Торжке дети остались в частном доме без присмотра взрослых и устроили пожар. Несовершеннолетние пытались приготовить еду. Во время готовки в раскаленное масло попала вода, оно мгновенно вспыхнуло, начался пожар. Возгорание смогли потушить местные жители. Один из детей госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее в Ростовской области подростки играли с зажигалкой и сожгли дом.