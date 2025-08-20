На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шестилетний ребенок играл с зажигалкой и спалил частный дом и сарай

В Саратовской области ребенок сжег постройки, играя с зажигалкой
true
true
true
close
ГУ МЧС России по Саратовской области

В Калининске детская шалость привела к крупному пожару, ребенок играл с огнем и сжег несколько построек. Об этом сообщает МЧС Саратовской области.

Возгорание произошло во дворах домов по улице 30-летия ВЛКСМ. Шестилетний мальчик остался без присмотра взрослых и нашел зажигалку. Ребенок поджег найденные в постройке тряпки, огонь быстро распространился.

В результате пожар полностью уничтожил сарай, частный дом и повредил крышу многоквартирного дома. Пламя тушили девять огнеборцев и две единицы техники.

До этого в Торжке дети остались в частном доме без присмотра взрослых и устроили пожар. Несовершеннолетние пытались приготовить еду. Во время готовки в раскаленное масло попала вода, оно мгновенно вспыхнуло, начался пожар. Возгорание смогли потушить местные жители. Один из детей госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны.

Ранее в Ростовской области подростки играли с зажигалкой и сожгли дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами