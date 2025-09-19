Медведь загнал мужчину на крышу внедорожника на Камчатке и попал на видео

На Камчатке медведь вышел в город и напугал мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка».

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском в районе Нефтебазы. Мужчина, возвращавшийся домой, заметил медведя и в попытке спастись запрыгнул на крышу припаркованного внедорожника. Хищник продолжил приближаться к машине, после чего человек был вынужден вскарабкаться на забор с колючей проволокой.

По предварительной информации, это мог быть тот же медведь, которого ранее видели в городской черте неподалеку от здания «Океанрыбфлота» на улице Ленинградской.

До этого россиянин спас жену и ребенка от медведя, отразив атаку палкой. Хищник напал на женщину и повалил ее на землю, когда семья пошла в лес собирать ягоды.

Ранее медведь напал на 70-летнего россиянина, собиравшего ягоды в лесу.