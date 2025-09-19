На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рекордную партию кокаина на 20 млрд рублей нашли в бананах в порту Петербурга

Telegram-канал Baza

В порту Петербурга обнаружили рекордную партию кокаина, которую перевозили под видом бананов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Инцидент произошел 29 августа на территории морского порта. Наркотическое вещество было обнаружено в контейнере, прибывшем на судне «Cool Emerald» из Эквадора с грузом бананов. В ходе проверки по информации от зарубежных партнеров было найдено 1,5 тысячи брикетов кокаина общей массой более 1,5 тонны.

Оценочная стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке превышает 20 млрд рублей. Федеральная служба безопасности во взаимодействии с Федеральной таможенной службой пресекла контрабандную акцию по доставке рекордной партии наркотика в Россию.

Ранее в Казахстане изъяли самую крупную партию кокаина в истории страны.

