Угроза цунами для Курильских островов снята

Опасность цунами на побережье Курильских островов, объявленная после землетрясения у побережья Камчатки, отменена. Об этом сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области со ссылкой на «Центр цунами».

«В 12:00 от службы «Центр цунами» поступила информация об отмене угрозы для населения», — говорится в сообщении.

На территории Южно-Курильского района наблюдался подход волны до 15 см. На территории Курильского и Северо-Курильского районов подхода волн не наблюдалось.

19 сентября в 6:58 по местному времени в 411 км северо-восточнее города Северо-Курильск было зафиксировано землетрясение на глубине 36 км, его магнитуда составила 7,6.

Землетрясение на территории Северо-Курильского района не ощущалось. На фоне этого была объявлена тревога цунами.

У побережья Камчатки после сейсмособытия зафиксировали ощутимый афтершок магнитудой 6,0.

Ранее сообщалось, что волна зашла в устья реки Налычево Камчатского края.