На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач из Воронежа испугался дела о поддержке террористов и отдал аферистам 2,9 млн рублей

В Воронеже врач поликлиники отдал мошенникам 2,9 млн рублей
true
true
true
close
SuPatMaN/Shutterstock/FOTODOM

Врач городской поликлиники Воронежа лишился почти трех миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время первого разговора мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и рассказали 76-летнему мужчине о перерасчете пенсии. Чтобы записать его на прием, злоумышленники выманили код из сообщения.

Позже с медработником связались сотрудники «ФСБ» и «Центробанка». Они якобы заметили «подозрительные транзакции», которые осуществлялись с его счета.

«Под угрозой уголовного преследования за «поддержку терроризма» пенсионера убедили сотрудничать», – сообщается в публикации.

Следуя инструкциям, мужчина снял деньги со своих вкладов и в течение нескольких дней перевел на продиктованные аферистами счета. В результате он лишился 2,96 миллиона рублей.

Позже мошенники потребовали, чтобы врач продал машину. В этот момент он понял, что общается с аферистами, и обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Москве мальчик пропал после запугиваний со стороны мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами