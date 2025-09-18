Врач из Воронежа испугался дела о поддержке террористов и отдал аферистам 2,9 млн рублей

Врач городской поликлиники Воронежа лишился почти трех миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Во время первого разговора мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и рассказали 76-летнему мужчине о перерасчете пенсии. Чтобы записать его на прием, злоумышленники выманили код из сообщения.

Позже с медработником связались сотрудники «ФСБ» и «Центробанка». Они якобы заметили «подозрительные транзакции», которые осуществлялись с его счета.

«Под угрозой уголовного преследования за «поддержку терроризма» пенсионера убедили сотрудничать», – сообщается в публикации.

Следуя инструкциям, мужчина снял деньги со своих вкладов и в течение нескольких дней перевел на продиктованные аферистами счета. В результате он лишился 2,96 миллиона рублей.

Позже мошенники потребовали, чтобы врач продал машину. В этот момент он понял, что общается с аферистами, и обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

