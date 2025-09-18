Бывшего замглавы Химок задержали по делу о мошенничестве

ТАСС: экс-замглавы Химок Кайгородова задержали по делу о мошенничестве

Правоохранители задержали экс-заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере в сфере ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.

«Кайгородов задержан, он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщил источник агентства.

По его словам, задержание связано с уголовным делом о мошенничестве при исполнении договоров с муниципальным предприятием «ЖКХ Чеховского района».

По данным следствия, в 2022 году руководство «ЖКХ Чеховского района» предоставило в правительство Московской области заведомо ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Кроме того, обвиняемые подозреваются в хищении около 2 млн рублей, принадлежащих муниципальному предприятию, в ходе реализации контрактов на модернизацию котельных.

Дмитрий Кайгородов занимал должность в администрации Химок с 2019 по 2022 год.

