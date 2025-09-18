На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич установил унитаз на балконе с панорамными окнами и попал на видео

В Москве заметили мужчину на унитазе на балконе с панорамными окнами
true
true
true

Житель одной из московских новостроек установил на балконе туалет и удивил прохожих. Необычно обустроенный санузел попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Моя Москва».

На сделанных очевидцем кадрах видно, как мужчина со спущенными штанами расположился на унитазе на застекленном балконе с панорамными окнами на 15-м этаже.

«Туалеты в московских новостройках явно не для стеснительных», — пошутил автор сообщения.

Комментаторы в соцсетях усомнились в правдивости ролика и предположили, что это пранк. Другие посоветовали владельцу жилья повесить шторы, чтобы не смущать слишком внимательных прохожих своим видом.

Ранее в Москве мужчина вылез из кабины колеса обозрения на высоте 140 метров и попал на видео.

