Израиль предупредил жителей Ливана об ударах по объектам на юге страны

ЦАХАЛ предупредил жителей юга Ливана об ударах по объектам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила предупреждение для жителей ряда населенных пунктов на юге Ливана о готовящихся ударах по объектам движения «Хезболла». Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«В скором будущем ЦАХАЛ будет атаковать военную инфраструктуру террористической организации «Хезболла» на юге Ливана, в ответ на ее попытки возобновить активность в этом районе», — цитирует издание представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

ЦАХАЛ опубликовал карты с указанием целей и зданий, которые подвергнутся атакам, в городах Мейс-эль-Джебель, Кфар-Тебнит и Диббин.

«В целях вашей безопасности немедленно покиньте указанные здания и близлежащие постройки, отойдя от них как минимум на 500 метров», — подчеркнул Адраи.

The Times of Israel отмечает, что подобные предупреждения являются редким явлением с момента заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» в ноябре 2024 года.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы».