Российское посольство в Таиланде проясняет ситуацию с пропажей россиянки в Бангкоке

Посольство РФ в Таиланде выясняет ситуацию с пропажей россиянки в Бангкоке

Посольство России в Таиланде проясняет ситуацию с исчезновением гражданки РФ Эрики Владыко в Бангкоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве.

«В консульский отдел посольства России в Таиланде сегодня обратились родственники и близкие россиянки Эрики Владыко в связи с ее исчезновением. По информации родственников, россиянка была вместе с четырехлетним ребенком», — сообщил собеседник агентства.

В диппредставительстве добавили, что в настоящее время точное местонахождение пропавшей гражданки РФ неизвестно, посольство занимается прояснением ситуации и находится на связи с правоохранительными органами.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, 34-летняя Эрика Владыко из Владивостока несколько лет назад переехала на остров Самуи, где жила со своей маленькой дочерью. 12 сентября женщина приехала в Бангкок, заселилась в отель, а ночью заказала на ресепшене такси и вышла на улице Сукхумвит. С тех пор россиянка не выходит на связь, а с 15 сентября ее телефон выключен.

Персонал отеля нашел дочь Эрики в номере наутро после исчезновения постоялицы. Тайские власти не знали, что делать с девочкой, и определили ее в местный детдом.

Ранее турист из России исчез после ночного купания на пляже в Таиланде.