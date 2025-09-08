На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воспитатели детского сада скрыли, что ребенка укусила змея

В США воспитатели детского сада скрыли, что четырехлетнего ребенка укусила змея
WRAL

В Северной Каролине (США) семья четырехлетнего мальчика обвинила сотрудников детского сада, который посещает их ребенок в халатности. Родители утверждают, что дошкольника на прогулке укусила ядовитая змея, а воспитатели не стали оказывать ему помощь и не вызывали врачей. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в поселке Стоуни-Пойнт 4 августа. По информации СМИ, мальчик играл в песочнице, когда рептилия подползла к нему и укусила за руку. Левая кисть мальчика распухла и посинела. Тетя ребенка рассказала, что после случившегося никто не позвонил в скорую, хотя змея была ядовитая — предположительно, медноголовый щитомордник — а также не связался с родителями.

Сначала, по ее словам, им сказали, что ребенок поранился осколком или сломал руку. И лишь потом якобы признались, что на мальчика напала змея.

Родственники мальчика забрали его из группы и отвезли в больницу. Информация о его состоянии отсутствует.

Ранее в Иркутске дети нашли во дворе дома ядовитую змею.

