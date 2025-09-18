ФСБ задержала похитителей природных ресурсов на Кантышевском карьере

В Ингушетии и Северной Осетии сотрудники местного отделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали участников ОПГ, которые занимались похищением природных ресурсов. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП / Владикавказ».

«Сотрудниками ФСБ проведены задержания организованной группы лиц на территории Осетии и Ингушетии, которые на протяжении последних лет осуществляли хищение природных ресурсов на Кантышевском карьере», — говорится в сообщении.

Подробности уточняются.

Кантышевский карьер в располагается Пригородном районе Северной Осетии. В 2022 году aif.ru писал о задержании местного жителя, который в течение нескольких месяцев работал без лицензии на месторождении горной породы. Также сообщалось, что силовики начали проверку других предпринимателей, добывавших песчано-гравийную смесь в этом месте.

