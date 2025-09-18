Зеландия прекратила борьбу с опасным азиатским шершнем из-за отсутствия бюджета

В Нидерландах провинция Зеландия отказалась от борьбы с азиатским шершнем — крупной инвазивной осой, угрожающей местным опылителям. Решение принято из-за отсутствия бюджета, хотя число сообщений о гнездах этого вида продолжает стремительно расти, пишет NL Times.

В 2024 году в регионе зарегистрировано более 1200 случаев обнаружения гнезд шершней — в четыре раза больше, чем годом ранее, и в десятки раз больше, чем в 2022-м, когда их было всего 19.

Азиатский шершень был впервые замечен в Нидерландах в 2017 году и признан опасным для пчел, шмелей и других опылителей. Его присутствие угрожает экосистеме и местному пчеловодству. При этом эксперты отмечают, что для человека насекомое относительно безопасно, за исключением людей с аллергией на укусы.

Уже в начале 2023 года власти Зеландии признали, что полностью ликвидировать данный вид невозможно, и перешли от стратегии искоренения к сдерживанию его распространения.

«Мы не рушим каждое гнездо, но делаем это, например, если оно находится рядом со школой или детской площадкой», — объяснил глава исполнительной власти провинции Вильфрид Нилен.

В 2024 году бюджет программы был удвоен до €300 тысяч, но затем финансирование начали сокращать. Теперь муниципалитетам, организациям и жителям придется самостоятельно решать, стоит ли обращаться к специализированным компаниям для удаления гнезд, часто расположенных высоко на деревьях.

