Дачников предупредили об опасности популярного удобрения

Удобрять плодовые деревья необходимо по-разному, исходя из разновидности культуры. Однако не следует для этого использовать навоз. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов.

«Во-первых, вы его нигде не достанете, а во-вторых, навоз — это не лучшее удобрение, потому что там масса сорняков и болезнетворных бактерий. Его можно применять для того, чтобы закладывать компост, который потом использовать. А непосредственно в почве навоз не нужен», — предупредил эксперт.

Он посоветовал изучить сорта растений, чтобы понимать методы их удобрения.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что дачникам стоит своевременно снять все плоды с деревьев осенью, чтобы они дали богатый урожай в следующем сезоне.

Для профилактики после листопада специалист посоветовал обработать деревья и их приствольные круги железным купоросом или мочевиной, стволы — побелить специальной белой садовой краской. Для восстановления растений их стоит подкормить комплексными удобрениями с высоким содержанием фосфора, калия и микроэлементов.

