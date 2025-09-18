На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дачников предупредили об опасности популярного удобрения

Садовод Туманов посоветовал не удобрять деревья навозом
true
true
true
close
Wikimedia Commons

Удобрять плодовые деревья необходимо по-разному, исходя из разновидности культуры. Однако не следует для этого использовать навоз. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель общественной организации Московский союз садоводов Андрей Туманов.

«Во-первых, вы его нигде не достанете, а во-вторых, навоз — это не лучшее удобрение, потому что там масса сорняков и болезнетворных бактерий. Его можно применять для того, чтобы закладывать компост, который потом использовать. А непосредственно в почве навоз не нужен», — предупредил эксперт.

Он посоветовал изучить сорта растений, чтобы понимать методы их удобрения.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что дачникам стоит своевременно снять все плоды с деревьев осенью, чтобы они дали богатый урожай в следующем сезоне.

Для профилактики после листопада специалист посоветовал обработать деревья и их приствольные круги железным купоросом или мочевиной, стволы — побелить специальной белой садовой краской. Для восстановления растений их стоит подкормить комплексными удобрениями с высоким содержанием фосфора, калия и микроэлементов.

Ранее дачникам рассказали, стоит ли обрезать деревья и кустарники к зиме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами