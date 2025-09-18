Мужчину, избившего арендодателя в Екатеринбурге за попытку его выселить, арестовали

В Екатеринбурге поместили под стражу мужчину, который избил своего арендодателя после того, как тот попытался его выселить. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Академический районный суд избрал обвиняемому по п.п. «а, в» ч.2 ст. 127 УК РФ меру пресечения в виде ареста. Мужчина будет находиться под стражей до 16 ноября.

Инцидент произошел после того, как арендодателю от соседей начали поступать жалобы на неадекватное поведение его квартиранта. Он решил выселить мужчину, однако тот отказался уходить и вместе с другом напал на арендодателя. Они избивали его и требовали переписать квартиру на себя. Пострадавший сумел вырваться и позвать на помощь из окна, тогда нападавший спрыгнул с четвертого этажа и скрылся.

Ранее россиянин избил и ограбил собутыльницу, отказавшуюся давать ему деньги в долг.