Житель Екатеринбурга пострадал от рук квартиранта, которого собирался выселить

Екатеринбуржец попытался выселить арендатора из квартиры и стал жертвой избиения. Об этом он рассказал изданию Е1.

Александр несколько месяцев сдавал свою квартиру на улице Академика Ландау судимому мужчине азербайджанского происхождения по имени Эльдар, однако спустя некоторое время от соседей начали поступать жалобы на его неадекватное поведение.

«Говорили, что он кричит из окна, ведет себя неадекватно. Поначалу я не поверил, сам Эльдар утверждал, что ничего не знает. Потом мне позвонила участковая из ОП № 8 и тоже сообщила о буйном поведении Эльдара Табриковича, предложила ознакомиться с жалобами. Мне показали видеозапись, где он орет из окна. Я решил расторгнуть договор аренды. Эльдар сообщил, что съедет 31 августа», — отметил мужчина в разговоре с правоохранителями.

Однако в день выселения квартирант отказался уходить и вместе с другом устроил расправу над арендодателем. Мужчины избивали Александра, душили и требовали переписать квартиру на себя. Пострадавший сумел вырваться и позвать на помощь из окна, тогда нападавший спрыгнул с четвертого этажа и скрылся.

Владелец жилья получил гематомы, ссадины, повреждения головы и следы удушения. Теперь ему предстоит серьезная операция на руке из-за разрыва сухожилия бицепса. Тем временем Эльдара и его подельник пытались связаться с Александром и угрожали ему. В полиции города заявили, что к настоящему времени мужчина уже задержан.

«В отношении задержанного также возбуждено административное производство по факту возможного употребления запрещенных веществ», — рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Однако пострадавший по-прежнему опасается за свою жизнь. По словам екатеринбуржца, дело до сих пор находится на стадии проверки, а ему еще не дали статус потерпевшего.

