Мужчина заявил о подмене ребенка, когда узнал, что его жена родила девочку

В Индии мужчина узнал, что у него родилась дочь, и заявил о подмене младенца

В Индии местный житель обратился в полицию с обвинениями против персонала больницы, где рожала его жена. Он утверждает, что медперсонал подменил ребенка. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в одной из частных клиник города Барели (штат Уттар-Прадеш). Мужчина, жена которого была пациенткой медицинского учреждения, против которого он выдвинул обвинения, заявил, что сразу после родов акушеры забрали младенца и не отдавали его матери в течение четырех часов. Индиец уверен, что его жена родила мальчика, но по неизвестной причине через некоторое время медики заявили, что женщина произвела на свет девочку.

Новость о поле ребенка вызвала переполох в семье: родственники роженицы пришли в больницу и устроили там скандал, после чего отправились в полицейский участок, где написали заявление с требованием проверить действия медперсонала.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина потеряла близнецов после консультации с врачом по телефону.