Ученые предупредили о вреде подсластителей для мозга

Чрезмерное потребление искусственных подсластителей может ускорить снижение когнитивных способностей и памяти. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на соответствующее исследование ученых.

Исследователи анализировали данные 12 772 взрослых средним возрастом 52 года на протяжении восьми лет. Специалисты выяснили, что у людей с самым высоким уровнем потребления заменителей сахара мозг старел на 1,6 года быстрее, его функции снижались на 62% быстрее. В группе риска — люди в возрасте до 60 лет и пациенты с сахарным диабетом.

На это повлияли семь искусственных подсластителей, найденных в газировке, энергетиках и низкокалорийных десертах, — аспартам, сахарин, ацесульфам-К, эритрит, ксилит, сорбит и тагатоза.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова до этого говорила, что не все подсластители одинаково полезны и безопасны для здоровья. Так, например, сорбит и ксилит могут спровоцировать диарею, аспартам — оказать негативное влияние на печень и почки, цикломаты — навредить беременным женщинам. К достаточно безвредным подсластителям врач отнесла фруктозу и стевию.

