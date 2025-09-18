Электрик украл из российской школы 22 ноутбука и продал их

В Петропавловске-Камчатском электрик украл из школы 22 ноутбука и продал их

В Петропавловске-Камчатском ремонт одной из школ закончился грабежом. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», главный подозреваемый — 33-летний электрик. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По предварительной информации, компьютеры пропали из класса информационных технологий школы №40 в период с июля по сентябрь 2025 года. В ведомстве уточнили, что электрик был задействован в ремонте. Узнав, что в одном из классов хранится техника, мужчина за несколько раз вынес оттуда 22 ноутбука.

«Подозреваемый признал за собой хищение 22 портативных компьютеров, пояснил, что продал 21. Всего недостача составила 42 единицы техники на общую сумму, превышающую 1 млн 700 тыс. рублей», — рассказала в ведомстве.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Новосибирске учитель украл 31 ноутбук из школы и сдал в ломбард.