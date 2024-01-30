Российский учитель украл из школы десятки ноутбуков

В Новосибирске суд начал рассматривать дело учителя школы, который вынес из кабинета 31 ноутбук и сдал в ломбард. Об этом сообщает mk.ru.

По данным СМИ, педагог устроился учителем информатики в одну из городских школ в 2022 году. Мужчина работал педагогом, а после уроков выносил из своего класса технику, после чего сдавал ее в ломбард. Вырученные средства сибиряк пускал на спортивные ставки.

Ущерб, который мужчина нанес учебному заведению, составил более 779 623 рублей. Педагог признал свою вину и сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее российский учитель, уволенный за прогул, вернул школе 1,3 млн рублей.