Мэра в Англии раскритиковали за внешний вид на военном параде

Daily Mail: британского мэра осудили за гавайскую рубашку на военном параде
Oxfordshire Army Cadet Force

Мэр британского города Хенли-на-Темзе Том Бакли оказался в центре скандала после того, как появился на параде кадетов Королевской морской пехоты, армии и авиации в гавайской рубашке, шортах и кроссовках без носков, пишет Daily Mail.

Фотографии с мероприятия, прошедшего в ратуше Хенли, вызвали шквал критики в соцсетях и в местной газете Henley Standard, куда поступили десятки жалоб. Недовольные жители сочли, что внешний вид мэра проявил «неуважение» к подросткам-кадетам, которые прибыли в строгой форме.

«Эти молодые люди много работали. Минимум, что мог сделать мэр — одеться более уместно», — написал один из горожан

Сам Бакли заявил, что его выбор одежды был сознательным вызовом традиционным ожиданиям

«Я здесь, чтобы помогать жителям Хенли, и то, что я надеваю, — мое личное дело», — сказал он.

Мэр подчеркнул, что всегда учитывает дресс-код мероприятий и не появлялся в неформальной одежде там, где требовался официальный костюм. Бакли также обвинил часть критиков в том, что они, вероятно, даже не живут в городе.

