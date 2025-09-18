На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В здании правительства Красноярского края проведут проверку на прослушку

Kras Mash: зал совещаний в правительстве Красноярского края проверят на жучки
SAKRI/commons.wikimedia.org

Зал для совещаний в здании правительства Красноярского края проверят на прослушку. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По информации журналистов, специалисты по поиску жучков осмотрят всю технику, которая имеется в помещении. В том числе это касается ламп, телевизора, увлажнителя воздуха, телефонов и кондиционера.

Материал дополнен сканами документа со списком услуг. В нем говорится, что проверка обойдется в 1,2 млн рублей. В качестве цели указано недопущение утечки информации, представляющей государственную тайну.

По какой причине в правительстве региона решили обратиться к специалистам, в публикации не уточняется.

17 сентября мэр украинского города Львов Андрей Садовой в своем Telegram-канале сообщил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство. Жучок был спрятан в обычный зарядный блок радиотелефона. Как отметил чиновник, установить прослушивающее устройство могли как иностранные, так и украинские специальные службы. Ответ на этот вопрос предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в квартире бизнесмена, близкого к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, обнаружили жучок.

