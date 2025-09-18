В генконсульстве России опровергли информацию о ранении россиянки в Анталье

Генконсульство: в Анталье ранение получила гражданка Германии, а не россиянка

Россияне не пострадали в результате инцидента со стрельбой в районе Манавгат в Анталье 9 сентября. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве России.

«Получившая ранение гражданка Германии гражданства Российской Федерации не имеет», — сказали в диппредставительстве.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что в туристическом районе Манавгат в Анталье два человека в шлемах и черной одежде подъехали на мотоцикле к сидевшим около магазина мужчинам и открыли по ним огонь. Произведя несколько выстрелов, злоумышленники скрылись с места преступления. По данным издания, одна из шальных пуль ранила проходящую мимо Татьяну Шиллер, которая якобы имеет гражданство РФ. Приехавшие на место бригады скорой помощи госпитализировали женщину с огнестрельным ранением ноги.

В свою очередь турецкая газета Sabah писала «российская туристка Татьяна Рупперт С., проходившая мимо магазина в момент нападения, получила ранение в ногу».

