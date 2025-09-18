На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В генконсульстве России опровергли информацию о ранении россиянки в Анталье

Генконсульство: в Анталье ранение получила гражданка Германии, а не россиянка
true
true
true
close
Global Look Press

Россияне не пострадали в результате инцидента со стрельбой в районе Манавгат в Анталье 9 сентября. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве России.

«Получившая ранение гражданка Германии гражданства Российской Федерации не имеет», — сказали в диппредставительстве.

Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что в туристическом районе Манавгат в Анталье два человека в шлемах и черной одежде подъехали на мотоцикле к сидевшим около магазина мужчинам и открыли по ним огонь. Произведя несколько выстрелов, злоумышленники скрылись с места преступления. По данным издания, одна из шальных пуль ранила проходящую мимо Татьяну Шиллер, которая якобы имеет гражданство РФ. Приехавшие на место бригады скорой помощи госпитализировали женщину с огнестрельным ранением ноги.

В свою очередь турецкая газета Sabah писала «российская туристка Татьяна Рупперт С., проходившая мимо магазина в момент нападения, получила ранение в ногу».

Ранее в Барнауле мужчина открыл стрельбу по пожилой сестре и ее мужу из-за земельного участка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами