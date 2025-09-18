Раненная в горло голая женщина прибежала в магазин с просьбой о помощи

Сотрудники магазина в Тайване спасли женщину, которую бойфренд ударил ножом в горло. Об этом сообщило издание Mothership.

Инцидент произошел 15 сентября в городе Таоюань. Около девяти часов вечера голая 50-летняя женщина прибежала в магазин и попросила помощи у сотрудников. Она сообщила, что 54-летний возлюбленный ударил ее ножом. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Бойфренда женщины обнаружили в квартире без сознания. Выяснилось, что после содеянного он пытался покончить с собой.

По данным следствия, Чжуан и Лу поссорились во время распития спиртного. Когда женщина пошла в душ, туда ворвался мужчина и ударил ее ножом. Чжуан смогла вырваться и добежать до ближайшего магазина.

В публикации уточняется, что мужчину удалось спасти. В отношении него возбуждено уголовное дело.

До этого житель Старого Оскола обварил супругу кипятком во время семейной ссоры. Пара поругалась, потому что муж пил алкоголь. Во время ссоры женщина решила выпить чай, но мужчина резко отодвинул кружку и пролил кипяток на одежду супруги. В ответ она выплеснула на мужа остатки горячего чая.

Мужчина пришел в ярость, схватил со стола чайник с кипятком и выплеснул жене на спину. Пострадавшая получила ожоги первой и второй степени. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сибиряк 50 раз ударил возлюбленную ножом после ссоры во время застолья.