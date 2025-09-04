На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибиряк 50 раз раз ударил возлюбленную ножом после ссоры во время застолья

В Сибири будут судить сельчанина, который 50 раз ударил возлюбленную ножом
true
true
true
close
Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Сибири 41-летний сельчанин после ссоры с возлюбленной напал на нее и 50 раз ударил ножом. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 29 апреля текущего года в селе Туим Ширинского района, где мужчина совместно с сожительницей распивал алкогольные напитки, однако в какой-то момент застолья между ними произошла ссора. Во время конфликта мужчина нанес женщине более 50 ударов ножом по различным частям тела. В результате пострадавшая не выжила.

В ходе разбирательства по факту случившегося мужчина признал вину в совершении преступления и в настоящее время содержится под стражей. Уголовное дело в его отношении по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее москвич напал с ножом на бывшую жену и ее нового мужа.

