Выживший при крушении Boeing в Индии может не вернуться домой из-за страха полетов

Единственный выживший при крушении самолета Boeing 787 авиакомпании Air India в июне 2025 года может никогда не вернуться в Великобританию, потому что он слишком напуган, чтобы летать, пишет Daily Mail.

40-летний бизнесмен из Лестера Вишваш Кумар Рамеш, единственный выживший в июньской катастрофе на борту самолета авиакомпании Air India, по-прежнему остается в Индии и, по словам его семьи, вряд ли вернется домой из-за сильного страха перед полетами.

Рамеш получил травмы груди и порезы на лице, сумев выбраться из-под обломков со своего места 11А. Жена пострадавшего Хирал вместе с четырехлетним сыном прилетала в Индию, чтобы поддержать мужа, однако позже вернулась в Великобританию. По ее словам, он все еще проходит лечение и консультации.

Шурин Рамеша отметил, что семья не ожидает его возвращения в Лестер или Лондон.

«Я думаю, он останется там, потому что слишком напуган, чтобы снова сесть в самолет», — сказал мужчина.

